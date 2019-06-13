Німецький фотограф оживив скелети динозаврів

Для того щоб зробити серію реалістичних фотографій, Фойгт відвідав п’ять музеїв естествознаний по всій Європі.

На знімках динозаври зображені на чорному тлі і здаються тривимірними.

Експрес-інформація по країні

Німеччина (Федеративна Республіка Німеччина) – держава в Західній Європі.

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Столиця – Берлін

Найбільші міста: Берлін, Гамбург, Мюнхен, Кельн, Франкфурт-на-Майні, Штутгарта, Дюссельдорфа, Дрезден, Лейпциг

Форма правління – Парламентська республіка

На території – 357 021 км2 (62-я в світі)

Населення – 80,78 млн чол. (16-я в світі)

Офіційна мова – німецький

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,916 (6-я в світі)

ВВП – $3,86 трлн (4-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Данією, Польщею, Чехією, Австрією, Швейцарією, Францією, Люксембургом, Бельгією, Нідерландами

Фойгт отримав міжнародне визнання за сверхреалистичную пейзажну та архітектурну фотографію. В цей же раз, фотограф заявив, що «прагнув по-справжньому оживити тварин».

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», вчені показали відбитки самого дрібного динозавра.

За матеріалами «Фокус»

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