Німецький фотограф оживив скелети динозаврів

Для того щоб зробити серію реалістичних фотографій, Фойгт відвідав п’ять музеїв естествознаний по всій Європі.
На знімках динозаври зображені на чорному тлі і здаються тривимірними.
Експрес-інформація по країні
Німеччина (Федеративна Республіка Німеччина) – держава в Західній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Берлін
Найбільші міста: Берлін, Гамбург, Мюнхен, Кельн, Франкфурт-на-Майні, Штутгарта, Дюссельдорфа, Дрезден, Лейпциг
Форма правління – Парламентська республіка
На території – 357 021 км2 (62-я в світі)
Населення – 80,78 млн чол. (16-я в світі)
Офіційна мова – німецький
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,916 (6-я в світі)
ВВП – $3,86 трлн (4-я в світі)
Валюта – євро
Межує з: Данією, Польщею, Чехією, Австрією, Швейцарією, Францією, Люксембургом, Бельгією, Нідерландами
Фойгт отримав міжнародне визнання за сверхреалистичную пейзажну та архітектурну фотографію. В цей же раз, фотограф заявив, що «прагнув по-справжньому оживити тварин».
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», вчені показали відбитки самого дрібного динозавра.
За матеріалами «Фокус»
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