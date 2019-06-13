У Кабміні виявився “яструб”

11 червня міністр екології Остап Семерак на своїй сторінці у Facebook зробив дуже цікаву заяву. Цитуємо в оригіналі: “Зелене” море в Одесі — це зрозумілі і прогнозовані наслідки не лише аномальних високих температур, альо ї дерегуляції бізнесу.

Три роки я боровся, аби екологічні перевірки у морських портах України таки відбувалися. Вважаю, що зменшення тиску на бізнес не означає, що цей бізнес має діяти “по безпрєдєлу”, але на “зайвості” екологічних перевірок у морпортах наполягали, зокрема, і Адміністрація морських портів України, і очільник області, і недобросовісний бізнес. Мовляв, через екологічні перевірки підприємці зазнають додаткових збитків. Я ніколи не захищав корупціонерів і взагалі по життю травня нульову толерантність до корупції, а відповідно, не виключаю, що могли бути випадки хабарництва чи тиску інспекторами на окремих підприємців як українських, так й іноземних. Водночас ще раз закликаю всіх, кому відомі такі випадки, звертатися до правоохоронних органів та карати корупціонерів буквою закону, а не емоційним шантажем, альо судна не можуть заходити до портів, не дотримуючись екологічних стандартів. Це моя чітка позиція. Тім паче, що зараз розпочинаються жнива — годину збору вражаю. Відповідно зараз активізуються зернотрейдери і судноплавство. Це не міф і не вигадка, що судна, на яких вивозиться зерно, часто є технологічно застарілими і крім того, нерідко баластові води з цих суден зливають неподалік берега.

Я попереджав про наслідки неналежного екологічного контролю ще рік тому, коли тільки за перші сім місяців 2018 року в українські порти зайшло 3000 суден. З них інспекторам вдалося перевірити лише 200. У 37 випадках встановлено факти забруднення внутрішніх морських вод. Більшість із цих суден належало іноземним компаніям.

Щоб ніхто не сумнівався, завтра на засідання Уряду я знову підніматиму питання повернення повноцінних екологічних перевірок у морських портах” (кінець цитати).

На момент виходу цієї публікації на сайті КМУ не було інформації з приводу даної ініціативи О. Семерака.

Хоча було б дивно, так як Кабмін не далі як 27 березня 2019 року прийняв постанову №367 “Деякі питання дерегуляції господарської діяльності”. Зокрема, були внесені зміни в “Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення” (затверджено постановою КМУ від 29.02.1996 №269). Відтепер скидання ізольованого баласту дозволяється без обмежень і контролю, за умови, що він прийнятий в Чорному або Азовському морі до входу в територіальні води.

Фактично була ліквідована остання формальна можливість для так званих “екологів” проводити цей абсурдний вид контролю, не передбачений міжнародними морськими конвенціями.

Ізольований баласт приймається у відкритому морі і служить для забезпечення безпеки (остійності) судна. При навантаженні в порту баласт поступово відкочується і складно уявити, що вода прийнята у відкритому морі може бути брудніше ніж в акваторії порту. Але вимоги до такого баласту, встановлені “екологами” жорсткіше ніж для питної води. Тому завжди будуть порушення і великі штрафи. А суть “схеми” змусити капітана/агента заплатити кешем.

Остап Семерак пише, що три роки бореться за проведення екологічних перевірок у портах. Мабуть, йдеться про прийнятих в липні 2015 року постановах КМУ №№491, 492, після чого екологів перестали допускати на судна (за винятком суден з небезпечними вантажами) і такий вид вимагання як контроль ізольованого баласту, як тоді здавалося, став історією.

Тим не менш, за останні три роки зафіксовані десятки випадків, коли “екологи” намагались прориватися на судна і навіть затримувати їх відхід.

Таке враження, що в Україні вирішені всі проблеми з екологією, залишилося лише вирішити останню — щоб якість ізольованого баласту відповідало води в озері Байкал.

Як бачимо, Остап Семерак є прихильником жорстких заходів по захисту морів від забруднення і борцем з несумлінним бізнесом. Дивно, як в уряді раніше не звертали увагу на авторитарний стиль мислення даного державного менеджера.

Правда, у жовтні 2016 року викрити міністра екології намагався Володимир Омелян.

“УкрРудПром” тоді повідомляв про інцидент із судном Tasik Melati в порту “Південний”. “Екологи” намагалися затримати судно під надуманим приводом, а капітан порту відмовив. Після чого Держекоінспекція Північно-західного регіону Чорного моря звернулася до Одеського окружного адміністративного суду з позовом про визнання неправомірними дій капітана порту Леоніда Чайковського.

У зв’язку з цим 10 жовтня міністр ннфраструктуры Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook написав: “Щойно обговорили дану ситуацію з Міністром екології Остап Семерак. Це “дембельський акорд” окремих екологів, які панікують, що новий керівник екологічної інспекції швидко наведе порядок в цьому відомстві і хочуть зірвати останній куш. Прекрасно знаю, який опір ми долали у 2015 році, щоб зупинити корупційні схеми з баластними водами і іншими “питаннями”.

Спільно з паном Семераком звернемося до ГПУ з проханням дати правову оцінку ситуації.

Співак, ваги обох Міністрів буде достатня, щоб захистити чесних співробітників і поставити на місце нахаб!”. (кінець цитати)

Взагалі-то повноважень міністра екології було достатньо, щоб дати доручення своїм підлеглим просто відкликати позов. І необов’язково звертатися з цього приводу в Генпрокуратуру за правовою допомогою. Для початку — “дембелів” можна було просто звільнити.

І ще трохи історії про те, які цікаві люди багато років працюють в уряді.

У 2014 році Кабмін чомусь не міг звільнити голову Госпредпрнимательства Михайла Бродського, тому Остап Семерак (тоді — міністр Кабінету міністрів) ініціював ліквідацію цього відомства і створення нового. Як повідомляв “УкрРудПром”, витяг із стенограми засідання Кабміну від 30 квітня 2014 року стало доступно, так як було опубліковано у тексті постанови Окружного адмінсуду Києва.

Вже тоді було зрозуміло, що О. Семерак прихильник жорстких заходів. Дивно, що з таким світоглядом він досі при справах.