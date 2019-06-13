Українська армія зайняла нові позиції і практично повністю взяла під контроль Мар’їнку

Українські військові зайняли нові позиції в місті Мар’їнка Донецької області і практично повністю контролюють населений пункт. Про це повідомив кореспондент ТРК «Україна» Олексій Кашпоровский в Facebook.

За його словами, в Мар’їнці знаходяться бійці 24-ї механізованої бригади імені Короля Данила.

«Українська армія практично повністю контролює Мар’їнку. Фактично, позиції армійців тепер знаходяться всього в парі сотень метрів від Олександрівки і самого Донецька. А сіра зона пересунулася в Трудовська район. Завдяки просуванню королівської піхоти, жителям Мар’їнки буде менше прилітати», — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що дану інформацію підтвердили в прес-центрі операції ОНС в Facebook.