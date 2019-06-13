Кремль навіть не збирався виконувати норми морського, гуманітарного права в Керченській протоці – Хомчак

Призначений президентом України Володимиром Зеленським начальник Генерального штабу Збройних сил української держави Руслан Хомчак прокоментував подію, яка сталася у водах Керченської протоки, 25 листопада 2018 року, коли силовики з РФ незаконно захопили українські суду разом з моряками ВМС ЗСУ, про що пише replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».

Він, зокрема, розповів, що керівник Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко доповів, що це був не перший прохід українських військових кораблів, що він віддавав ті команди, які потрібні були: повертатися, коли їх не пускали, а коли вони стояли, зробили заявку, що вони готові пройти під тим мостом, як і в попередні рази все це було.

Хомчак також сказав: «З російської сторони була здійснена провокація. Вони ж навіть страти показували. Показували, як вони це робили. Іншими словами, вони не мають наміру просто виконати норми морського і гуманітарного права. У військових існують власні закони. А тим чином, яким себе повела Москва в Керченській протоці – це, згідно класифікації нашого військового керівництва, відкрита військова агресія, і я погоджуюсь з цим».