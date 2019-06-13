У Києві дві вантажівки зіштовхнулися поблизу пішохідного переходу

У Голосіївському районі столиці сталася ДТП за участю вантажних автівок.

На вулиці Заболотного зі сторони Столичного шосе, у напрямок Одеської площі, на пішохідному переході люди переходили дорогу.

Перший автомобіль Scania зупинився, щоб пропустити людей. В цей час його наздогнав та врізався інший вантажний автомобіль MAN, що рухався позаду нього. Зі слів водія MAN, тієї побачив, що попереду нього зупинилася вантажівка, і сам натиснув на гальма, але через те, що фура була завантажена, не допомогли навіть 50 метрів гальмівного шляху.

Як наслідок, фура врізалась в перешкоду правою стороною кабіни. На щастя, у ДТП ніхто не постраждав.