“Батьківщина” представила перших 50 кандидатів у Раду

Список кандидатів у народні депутати України від Всеукраїнського Об’єднання «Батьківщина» на позачергових виборах 21 липня 2019 р.

1. Тимошенко Юлія Володимирівна

2. Тарута Сергій Олексійович

3. Наливайченко Валентин Олександрович

4. Соболєв Сергій Владиславович

5. Кондратюк Олена Костянтинівна

6. Кириленко Іван Григорович

7. Кожем’якін Андрій Анатолійович

8. Немиря Григорій Михайлович

9. Власенко Сергій Володимирович

10. Дубіль Валерій Олександрович

11. Абдуллін Олександр Рафкатович

12. Крулько Іван Іванович

13. Лабунська Анжеліка Вікторівна

14. Бондарєв Костянтин Анатолійович

15. Цимбалюк Михайло Михайлович

16. Данілов Віталій Богданович

17. Бєлькова Ольга Валентинівна

18. Кучеренко Олексій Юрійович

19. Ніколаєнко Андрій Іванович

20. Волинець Михайло Якович

21. Пузійчук Андрій Вікторович

22. Шкрум Альона Іванівна

23. Кабаченко Володимир

24. Івченко Вадим Євгенович

25. Євтушок Сергій Миколайович

26. Соколов Михайло Володимирович

27. Лукашук Богдан Олегович

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28. Лівінський Михайло Олександрович

29. Чорноіваненко Олександр Анатолійович

30. Лубківський Маркіян Романович

31. Митрофанський Сергій Володимирович

32. Рябчин Олексій Михайлович

33. Гладій Василь Іванович

34. Куюмчан Мгер Санасарович

35. Тихонов Микола Вікторович

36. Бондарук Валерій Анатолійович

37. Кужель Олександра Володимирівна

38. Радковський Олег Володимирович

39. Тренкін Юрій Васильович

40. Курах Іван Ілліч

41. Верігіна Ірина Костянтинівна

42. Сліпченко Микола Вікторович

43. Гогунська Катерина Андріївна

44. Олійник Віктор Степанович

45. Подгорний Сергій Петрович

46. Шустік Олена Юріївна

47. Боднар-Петровська Ольга Борисівна

48. Павловський Андрій Михайлович

49. Томич Іван Федорович

50. Приходько Катерина Степанівна

Про це йдеться на офіційному сайті політсили

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