Путін думає, що українсько-російські відносини будуть “неминуче відновлені”

Президент Росії Володимир Путін заявив, що відносини РФ і України будуть «неминуче відновлені» незалежно від того, як будуть розвиватися відносини з українськими елітами.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «МИР», передає «Интерфакс».

«Неминуче, що ми відновимо наші відносини, не може такого бути між частинами одного і того ж народу, або між двома братніми народами, як би не складалися наші відносини з елітами.

Навіть з політичними елітами минулого, припустимо, з тими людьми, які на перше місце всієї своєї діяльності, всього свого життя ставили насамперед особистий успіх, особисту вигоду і збереження своїх капіталів, нажитих за рахунок українського народу, які зберігаються десь за кордоном. Від цього у них і така любов до Заходу, я думаю», – заявив Путін.

«Але нове керівництво, сподіваюся, позбавлене таких обмежень і відчуває себе вільно, покладаючись на довіру, яке було надано народом України», – додав він.

На його думку, команда Зеленського «зможе діяти енергійно».

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