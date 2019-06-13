Збираємо аптечку для літнього відпочинку

Є кілька причин для того, щоб перед від’їздом відвідати аптеку:

– Не завжди всі наші проблеми можна вирішити за допомогою страховки: ваш випадок може виявитися нестраховим або у вас не буде можливості зв’язатися з агентом.

– Аптека далеко не завжди в пішій доступності.

– Ви повинні орієнтуватися в міжнародних назвах ліків.

– Таких ліків може просто не виявитися.

Які ж основні види ліків можуть “врятувати” ваш відпочинок в надзвичайній ситуації?

Нагадаємо, що навіть найпростіші препарати повинні бути призначені Вашимлікарем, не намагайтеся підібрати їх самостійно. Ми підготували перелік основних груп препаратів, які варто взяти з собою:

– Засоби дезінфекції.

– Пластир, бинти та вата.

– Знеболювальні засоби.

– Засоби від застуди.

– Антибіотики (якщо ви їдете на довгий термін).

– Сорбенти.

– Антигістамінні препарати.

– Засоби від заколисування.

– Сонцезахисні засоби (якщо ви плануєте проводити багато часу на сонці).

Чи потрібні щеплення?

У деяких випадках, без довідки про вакцинацію до вас можуть виникнути питання на митниці. Вам необхідно заздалегідь ознайомитися з правилами в’їзду в ту чи іншу країну.

Однак, важливі навіть не проблеми з в’їздом, а ті інфекції, які ви можете підхопити, якщо вчасно не потурбуєтесь про захист. Основними регіонами, які повинні потурбуватися вас питанням необхідності вакцинації, країни Африки, Латинської Америки і деякі азіатські країни.

: zdorovia.com.ua

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