Збираємо аптечку для літнього відпочинку

Є кілька причин для того, щоб перед від’їздом відвідати аптеку:
– Не завжди всі наші проблеми можна вирішити за допомогою страховки: ваш випадок може виявитися нестраховим або у вас не буде можливості зв’язатися з агентом.
– Аптека далеко не завжди в пішій доступності.
– Ви повинні орієнтуватися в міжнародних назвах ліків.
– Таких ліків може просто не виявитися.
Які ж основні види ліків можуть “врятувати” ваш відпочинок в надзвичайній ситуації?
Нагадаємо, що навіть найпростіші препарати повинні бути призначені Вашимлікарем, не намагайтеся підібрати їх самостійно. Ми підготували перелік основних груп препаратів, які варто взяти з собою:
– Засоби дезінфекції.
– Пластир, бинти та вата.
– Знеболювальні засоби.
– Засоби від застуди.
– Антибіотики (якщо ви їдете на довгий термін).
– Сорбенти.
– Антигістамінні препарати.
– Засоби від заколисування.
– Сонцезахисні засоби (якщо ви плануєте проводити багато часу на сонці).
Чи потрібні щеплення?
У деяких випадках, без довідки про вакцинацію до вас можуть виникнути питання на митниці. Вам необхідно заздалегідь ознайомитися з правилами в’їзду в ту чи іншу країну.
Однак, важливі навіть не проблеми з в’їздом, а ті інфекції, які ви можете підхопити, якщо вчасно не потурбуєтесь про захист. Основними регіонами, які повинні потурбуватися вас питанням необхідності вакцинації, країни Африки, Латинської Америки і деякі азіатські країни.
: zdorovia.com.ua
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