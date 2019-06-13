Джамала опубликовала фото в своем любимом платье

Украинская певица Джамала стала настоящей любимицей украинской публики после победы на Евровидении в 2016 году.
В своем Instagram она опубликовала новый снимок, где запечатлена в вышиванке.
Певица постоянно находится в центре общественного внимания, а после рождения сына Эмира-Рахмана ее как будто бы стали любить еще больше. Джамала редко делится снимками с семьей в своем Instagram, но недавно привела своего годовалого сына на съемки шоу Голос. Діти, которые проходили весной этого года.
На фото она запечатлена в окружении голубых стен города Шефшауен, который находится в Марокко.
Джамала предстала перед зрителями в платье миди-длинны с вышитыми узорами с мотивом традиционного украинского орнамента.
Выглядит восточная красотка очень гармонично.
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: hvylya.net