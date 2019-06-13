В Києві за допомогою гуми покарали “героя паркування”

У Києві невідомі активісти знайшли чергового “героя паркування”, який розмістив своє авто на простій не за правилами, і креативно його за це покарали.

Про це повідомляється в Telegram-каналі спільноти “Київ оперативний”.

Так, на фото, опублікованому спільнотою можна помітити, як на бічному дзеркалі неправильно припаркованого на тротуарі біля сміттєвого бака транспорту – елітного сімейного хетчбека іноземного виробництва, висить автомобільна шина.