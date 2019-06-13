Бойовики “ЛНР” стягують бронетехніку і важкі міномети на Бахмутку

Після загострення ситуації в районі Попасній , контрольованої українськими військовими, бойовики т. зв. “ЛНР” вирішили посилити свої позиції на Стахановському “балконі” і в районі траси “Бахмутка”, яка пов’язує український Сєвєродонецьк та окупований противником Луганськ.

Про це координатор групи “Інформаційне опір”, нардеп від “Народного фронту” Дмитро Тимчук повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

За даними військового експерта, раніше було відмічено обладнання нових позицій і опорних пунктів окупантів в районі Сентяновки, Петровенек і Голубовського.

Крім того, супротивник почав перекатом перекидати в район “Стахановського балкона” додаткові вогневі засоби. Між Сентяновкой і Петровеньками зафіксовані три одиниці 120-мм мінометів на прихованій вогневої позиції, ще пара – північ Дачного в заростях біля Луганки, там же – кілька броньованих тягачів з зброєю МТ-ЛБ.

Цілком можливо, незабаром противник почне активні обстріл по позиціях Об’єднаних сил у Новотошковки і Кримського (також розташованих в районі Бахмутки), робить висновок координатор “Информсопротивления”.