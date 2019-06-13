У Києві зловили банду квартирних злодіїв з багатим минулим

Троє раніше судимих чоловіків обікрали квартиру в Подільському районі столиці, але втекти зловмисникам завадили правоохоронці. Про це повідомляє відділ комунікацій Національної поліції столиці.

У ході відпрацювання оперативної інформації працівники поліції затримали трьох чоловіків за крадіжку з квартири на вулиці Стеценка.

Крадії проникли у чужу оселю шляхом підбору ключа. Зловмисники винесли з помешкання музичну апаратуру, фотоапарат, наручний годинник, інтернет-обладнання, документи та банківські картки господарів. “Ми зупинили чоловіків на виході з під’їзду. Під час поверхневого огляду вилучили у них набір ключів, а у валізах – особисті речі та техніку з квартири, яку вони щойно обікрали”, – розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

Затриманими виявились – 36-річний уродженець Полтавщини, раніше судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, та 39-річний і 31-річний кияни, раніше судимі за крадіжки, грабіж і зберігання небезпечних предметів. Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) КК України. Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.