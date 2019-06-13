У Росії прокоментували можливість відновлення Україною ядерного потенціалу

У Росії вважають, що Україна не повинна відновлювати ядерний потенциалдаже після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, учасників якого є.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, передає Сьогодні.

За його словами, будь-які плани по розробці ядерних ракет Україною стануть посяганням на основи сучасного світопорядку.

“Навіть з урахуванням неминучого припинення дії та існування Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності 2 серпня і, відповідно, зі зникненням зобов’язань, які на себе взяла Україна, ставши стороною цього договору після розпаду СРСР, навіть після цього Україна залишиться державою, яка є стороною Договору про нерозповсюдження ядерної зброї”, – сказав Рябков.

Дипломат зазначив, що розмови в Україні про відновлення ядерної зброї “свідчать про посягании на світопорядок”.