Путін вважає, що відносини РФ і України будуть “неминуче відновлені”

Президент Росії Володимир Путін заявив, що відносини РФ і України будуть “неминуче відновлені” незалежно від того, як будуть розвиватися відносини з українськими елітами.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “МИР”, передає “Інтерфакс”.

“Неминуче, що ми відновимо наші відносини, не може такого бути між частинами одного й того ж народу або між двома братніми народами, як би не складалися наші відносини з елітами.

Навіть з політичними елітами минулого, припустимо, з тими людьми, які в основу всієї своєї діяльності, свого життя ставили насамперед особистий успіх, особисту вигоду і збереження своїх капіталів, нажитих за рахунок українського народу, а зберігаються десь за кордоном.

Від цього у них і така любов до Заходу, я думаю”, – заявив Путін. “Але нове керівництво, сподіваюся, позбавлене таких обмежень і відчуває себе вільно, покладаючись на довіру, яке було надано народом України”, – додав він. На його думку, команда Зеленського “зможе діяти енергійно”.