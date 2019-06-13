Вивіз у ліс і пограбував: у Києві таксист напав на пасажирку

Майже рік тому у Києві на жінку напав таксист. Він підібрав пасажирку біля нічного клубу, але відвіз не додому, а у ліс.

Водій таксі пограбував пасажирку і ледь не вбив. Їй дивом вдалося вирватися з його рук.

Поліція знайшла нападника лише через кілька місяців.

На його слід вийшли завдяки ломбарду, куди він час від часу здавав прикраси Світлани. Вартість вкраденого – 48 тис. грн.

З’ясувалося також, що 46-річний Сергій увесь цей час працював водієм за підробленим паспортом, який він теж викрав у свого пасажира.

Жінка й досі боїться ввечері виходити на вулицю та уникає безлюдних місць, бо суд відпустив підозрюваного в розбійному нападі під цілодобовий домашній арешт.

За її словами, тепер водій її переслідує. Сам таксист свою провину заперечує.

Згодом суд таки заарештував водія на два місяці, без права внесення застави. Чоловіку загрожує до семи років тюрми.