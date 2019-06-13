Курс валют: гривня опять идет на спад

На четверг, 13 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,40 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 12 июня, курс доллара вырос на 10 копеек.

Курс евро установлен на уровне 29,89 грн/€. Он вырос на 12 копеек.

Курсы валют на 13.06.2019:

100 долларов США — 2640.1893

100 евро — 2989.4863

100 польских злотых — 701.6256

10 российских рублей — 4.0923

100 швейцарских франков — 2656.8489

100 юаней — 381.5749

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