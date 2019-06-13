Путін: відносини з США деградують

Російський лідер Володимир Путін прокоментував відносини з США. Він заявив, що відносини стають гірше з кожним днем, вони деградують. Президент РФ зазначив, що в Штатах не втомлюються розробляти і приймати нові санкції щодо Росії. Однак глава Росії висловив надію, що рано чи пізно в США переможе здоровий глузд.

Напередодні заступник глави Мзс РФ Сергій Рябков висловив думку, що чудес у відносинах Росії і США чекати не варто. Він повідомив, що зараз дії обох країн непередбачувані, тоді як під час холодної війни кроки обох сторін можна було прорахувати наперед. Тому нинішній стан речей створює певну небезпеку.

Володимир Путін підкреслив, що на відміну від відносин з Америкою, Росія тісно співпрацює з КНР, і ці відносини «добрі і високі». Лідер РФ розповів, що в минулому році товарообіг між країнами склав $108 млрд.

Тим не менш, на майбутньому саміті G20, який відбудеться в Японії, російський лідер сподівається врегулювати деякі питання з США і підготувати ґрунт для подальшого стабільного співробітництва в галузі економіки.