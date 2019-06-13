Ердоган заявив, що російські С-400 доставлять в Туреччину в липні

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що російські зенітно-ракетні комплекси С-400 будуть доставлені в його країну в липні, повідомило 12 червня Reuters.

За словами президента Туреччини, угода купівлі Анкарою комплексів С-400 у Росії вже відбулася.

Він також заявив, що Туреччина «притягне до відповідальності» будь-якого, хто виключить Анкари з програми з винищувачам F-35.

У липні 2017 року Туреччина домовилася з РФ про постачання систем С-400.

Колишній помічник державного секретаря США Уэсс Мітчелл допускав, що Вашингтон може застосувати до Анкарі санкції за покупки російських ЗРК. Зокрема, мова йде про заморожування військового співробітництва за програмою новітніх винищувачів F-35. 1 квітня 2019 року Пентагон оголосив про припинення участі Туреччини у програмі Joint Strike Fighter.

На початку червня 2019 року США запропонували Туреччині варіанти, які дозволили б їй відмовитися від російських зенітних ракетних комплексів С-400, заявив директор агентства міністерства оборони США щодо співробітництва в галузі безпеки і оборони генерал-лейтенант Чарльз Хупер. Він нагадав, що США попереджали Туреччини про можливі наслідки в разі купівлі у РФ С-400.

Посол США в НАТО Кей Бейлі Хатчінсон у коментарі телеканалу CNBC заявила, що купівля Туреччиною російських систем може допомогти Кремлю в його прагненні ослабити Альянс. За її словами, Туреччина повинна зробити вибір між російськими системами С-400 і американськими винищувачами F-35.