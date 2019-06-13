У Києві чоловік кричав про допомогу, бив машини й умер посеред вулиці

В ніч на 13 червня в Києві за адресою вулиця Бориса Гмирі, 4 перехожі звернули увагу на чоловіка, який йшов по вулиці і кричав на все про допомогу. Через деякий час він помер прямо на тротуарі.

Дзвінок на лінію «102» надійшов о 00:28.

Спочатку чоловік йшов по вулиці і сам вів себе зухвало. Він кричав про допомогу, що його вбивають і бив припарковані машини. Перехожі побачили неправомірні дії і вирішили заспокоїти і зупинити бешкетника.

У цей момент на місце прибув екіпаж патрульної поліції. Все це час бешкетник продовжував кричати і бився головою об асфальт. До приїзду правоохоронців очевидці утримували чоловіка, щоб він не завдав шкоди оточуючим. Так як він не заспокоювався, поліцейські наділи на нього наручники.

Через кілька хвилин чоловік заспокоївся і йому вирішили зняти наручники. На адресу прибули медики, щоб оглянути потерпілого і зрозуміти, що стало причиною такої поведінки. Під час огляду чоловік різко втратив свідомість і не подавав ознак життя. Лікарі до останнього намагалися реанімувати потерпілого, але, на жаль, вони констатували смерть.

Дружині померлого зателефонували і повідомили про те, що її чоловіка більше немає. Вона прийшла до місця події і розповіла, що у чоловіка були проблеми з алкоголем і наркотиками. Жінка розповіла, що напередодні у них сталася сварка на ґрунті його залежностей. Після чого він пішов з дому в невідомому напрямку.

На місці працювали дві бригади медиків, патрульні та слідчо-оперативна група. Варто відзначити, що слідів насильницької смерті на тілі не виявили. Точну причину смерті і подробиці події будуть з’ясовувати правоохоронці. Особа чоловіка встановлена, йому було 45 років.