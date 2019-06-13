Посол України в США назвав ймовірні терміни зустрічі Зеленського та Трампа

Посол України у Вашингтоні Валерій Чалий повідомив, що візит українського президента Володимира Зеленського США і його зустріч з американським правителем Дональдом Трампом можлива після дострокових виборів у Верховну Раду, ймовірно вже в серпні.
Про це він сказав в кулуарах «Українських днів» у Конгресі США.
Посол розповів, що Володимир Зеленський вже отримав запрошення від Дональда Трампа. Він назвав це «чіткими сигналами».
«Мені дуже подобається його зміст — про стратегічне партнерство, про те, що президент і США підтримують Україну, і яке містить запрошення відвідати Білий дім», — додав Валерій Чалий.
У видавництві зазначили, що посол уточнив, що мова йде про найближчих місяцях.
«У нас зараз відбувається виборчий процес, і після виборів, сподіваюся, не затягуючи, в серпні», — повідомив він.
При цьому Валерій Чалий підкреслив, що важлива не тільки дата, але і зміст цих переговорів.