Посол України в США назвав ймовірні терміни зустрічі Зеленського та Трампа

Посол України у Вашингтоні Валерій Чалий повідомив, що візит українського президента Володимира Зеленського США і його зустріч з американським правителем Дональдом Трампом можлива після дострокових виборів у Верховну Раду, ймовірно вже в серпні.

Про це він сказав в кулуарах «Українських днів» у Конгресі США.

Посол розповів, що Володимир Зеленський вже отримав запрошення від Дональда Трампа. Він назвав це «чіткими сигналами».

«Мені дуже подобається його зміст — про стратегічне партнерство, про те, що президент і США підтримують Україну, і яке містить запрошення відвідати Білий дім», — додав Валерій Чалий.

У видавництві зазначили, що посол уточнив, що мова йде про найближчих місяцях.

«У нас зараз відбувається виборчий процес, і після виборів, сподіваюся, не затягуючи, в серпні», — повідомив він.

При цьому Валерій Чалий підкреслив, що важлива не тільки дата, але і зміст цих переговорів.