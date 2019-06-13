У Києві жінка відпочивала на пляжі і потонула

У Голосіївському районі Києва за адресою вулиця Героїв Сталінграда, 68, на пляжі з води дістали жінку, вона була без свідомості. Лікарі намагалися реанімувати постраждалу, але, на жаль, вона померла.

Інцидент стався ввечері 12 червня.

За попередньою інформацією, жінка відпочивала на пляжі і вирішила скупатися в Дніпрі. У якийсь момент вона почала тонути. Також на пляжі була її знайома, яка побачила, що подруга в біді і витягла її з води.

Жінка перебувала без свідомості. Прибулі на місце медики робили все можливе, щоб врятувати потерпілу. На жаль, зробити цього не вдалося. Лікарі констатували смерть. Особу загиблої встановлено, їй було 45 років. На місці працювала слідчо-оперативна група, медики і патрульні. Деталі інциденту з’ясовуються.