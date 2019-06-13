Тонкі і виділені сервера — ваше рішення

Виділений сервер, це нагальна необхідність для тих, хто займається інтернет-проектами. І ви часто ставите питаннями де його взяти. Ідеально буде тут Купити дедик .

Проблемою будь-якої організації, освітнього і медичного закладу сьогодні є забезпечення співробітників комп’ютерами та доступом до загальної інформації. При цьому важливе значення має безпека і збереження конфіденційних даних до яким працівник отримує доступ. Інформаційна безпека знову і знову стає наріжним каменем в організації праці в установах, підприємствах. Одні воліють використовувати програмне забезпечення для стеження за співробітниками, інші пропонують використовувати тонкі клієнти. На нашу думку, тонкі клієнти, підключені до термінального сервера мають разимые переваги перед іншими варіантами організації праці співробітників і забезпечення інформаційної безпеки.

Суть організації робочих місць на основі тонких клієнтів дуже проста. Купується термінальний сервер і тонкі клієнти. Один сервер на базі 12-ти ядерного процесора Xeon може забезпечити роботу до 150 тонких клієнтів. При цьому сервер для 10-ти користувачів обійдеться в 100-110 тисяч рублів за курсом долара на червень 2019 року. Кожен тонкий клієнт обійдеться від 8530 рублів. При цьому тонкі клієнти можуть з себе представляти корпус типу неттоп або якийсь ноутбук з повнорозмірною клавіатурою. Всі тонкі клієнти будь-то «неттоп» або «типу-ноутбук» окремі обчислення не виробляють через весь процес обробки даних відповідає сервер, на ньому зберігаються дані. Інформація від сервера до тонких клієнтам передається по мережі.

Тим самим, використання зв’язки термінальний сервер-тонкий клієнт windows дозволяє легко контролювати як самих працівників, так і роботу самих пристроїв. Масштабування кількості пристроїв відбувається легко і просто купується термінальний сервер необхідної продуктивності та необхідну кількість додаткових тонких клієнтів. Дана зв’язка є оптимальною для лікарень, поліклінік, які з одного боку зобов’язані забезпечити необхідну конфіденційність даних пацієнтів, з іншого боку, повинні забезпечити доступ до них працівників — лікарів. Окреме перевага роботи на базі тонких клієнтів полягає в тому, що можна використовувати так звані «хмарні сервери», які встановлені в дата-центрах і до яких можливе підключення з будь-якого куточка Землі. Найближчим часом ми розглянемо це питання детальніше.

Оригінал огляду: https://megaobzor.com/Tonkie-klienti-pozvoljaut-sekonomit-na-komputerah-sotrudnikov.html