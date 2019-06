Претендент на посаду президента США на виборах-2020. Опитування

Опитування виявило головного претендента на роль президента США на виборах, які пройдуть у 2020 році.

Про це повідомляє портал Politico напередодні, 12 червня, передає Zrada.today.

Згідно з результатами опитування, 44% американців віддали б свій голос за члена Демократичної партії Джо Байдена. На другому місці в рейтингу розташувався інший демократ Берні Сандерс (42%). Замкнув трійку чинний глава США Дональд Трамп (33%).

View this post on Instagram

We had a great first day in Texas! Thank you to @randiweingarten and @aftunion for the discussion on how we improve our education system. It's time we increase teacher pay and ensure that no child’s future is determined by their zip code, parents’ income, race, or disability.

A post shared by Joe Biden (@joebiden) on May 29, 2019 at 12:37pm PDT

У голосуванні взяв участь 1991 американець, похибка становить 2%.

View this post on Instagram

Just signed Disaster Aid Bill to help Americans who have been hit by recent catastrophic storms. So important for our GREAT American farmers and ranchers. Help for GA, FL, IA, NE, NC, and CA. Puerto Rico should love President Trump. Without me, they would have been shut out!

A post shared by President Donald J. Trump (@realdonaldtrump) on Jun 6, 2019 at 11:09am PDT

Джо Байден — колишній віце-президент США. Він працював в адміністрації Барака Обами. У віці 30 років Байден став сенатором штату Делавер, на цій посаді він пробув 35 років. У 1974 році журнал Time включив політика в список «200 осіб майбутнього, які будуть вершити історію».

Про свою участь у президентських перегонах Байден оголосив 25 квітня. Раніше Байден брав участь у виборах — в 1988 і 2008 роках, але обидва рази знімав свою кандидатуру.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!