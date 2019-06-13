У Німеччині побудували найбільший у світі фантастичний замок з піску (фото)

На острові Рюген у Німеччині, на березі Балтійського моря, був споруджений найбільший в світі фантастичний замок з піску, дуже схожий на замки з «Гри престолів» і «Володаря кілець», передає Daily Mail.

Гігантська конструкція увійшла в Книгу рекордів Гіннеса, як найбільша в світі. Її висота становить 17.66 метрів. Він майже на метр вище свого попередника-рекордсмена, побудованого в Дюссельдорфі в 2017 році.

Сертифікат Книги рекордів Гіннеса отримав організатор кампанії з будівництва замку з піску Томас ва Дунген.

Зазначається, що у створенні гігантської споруди брали участь 20 скульпторів, а на створення було використано 11 000 тонн піску. Замок був побудований за 10 днів.

Тепер це незвичайне твір відкрито для відвідувачів і навіть продаються квитки, ціни на які варіюють від 5.50 євро для дітей до 8.50 євро для дорослих.

: aspekty.net

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.