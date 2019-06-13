Імпорт біодизеля в Китай виріс на 194,2%

Імпорт біодизельного палива в Китай збільшився в квітні 2019 року, оскільки внутрішній попит збільшився, а пропозиція скоротилася.

Китай імпортував 38 669,1 тонн біодизеля (код ТН ЗЕД: 38260000) у квітні 2019 року, збільшившись на 194,2% порівняно з попереднім місяцем згідно з даними Головного митного управління.

Китайські імпортери імпортували більше біодизеля, так як світові ціни на нафту зросли в квітні. Крім того, попит на дизельне паливо збільшився в районах, де сезон збору врожаю створював додатковий попит. Крім того, вітчизняні виробники зафіксували обмежені коефіцієнти використання, що призвело до скорочення поставок біодизеля.

Імпорт біодизельного палива в основному здійснювався з Індонезії і Гонконгу: 34 455,39 млн. Тонн і 4 010,9 млн. Тонн для кожного. Імпорт біодизеля з двох джерел був звільнений від податку на споживання і тарифів 6,5%, що дозволило заощадити майже 1 000 юанів для трейдерів.

Між тим, Китай експортував 68 555,68 млн тонн біодизеля (код ТН ЗЕД: 38260000) в квітні, збільшившись на 112,8% в місячному численні, показали дані GAC.

Ціни на сиру нафту впали в кінці травня 2019 року, і в результаті нафтові трейдери можуть проявити обмежений інтерес до купівлі біодизеля з-за обмеженого попиту на змішане дизельне паливо в цьому місяці. Однак у нафтохімічній промисловості попит на біодизель буде справедливим. Отже, очікується, що імпорт біодизеля в травні збільшиться.

У перспективі в червні 2019 року світові ціни на сиру нафту можуть залишитися на низькому рівні. Між тим, попит на біодизель при змішуванні нафти може знизитися, оскільки загальний попит на дизельне паливо може сповільнитися через підвищення температури. У той час як попит на біодизель хімічного призначення, як очікується, залишиться стабільним. Отже, імпорт біодизеля може знизитися в червні.