Банки знайшли нову причину для блокування рахунків росіян

Клієнти ряду російських банків зіткнулися з черговою хвилею блокування особистих рахунків, пише газета “Известия”.

За даними видання, банки почали вимагати від клієнтів інформацію про походження грошей для відкриття нового вкладу, а також на що були або будуть витрачені ці кошти. У випадку, якщо клієнт не зможе надати необхідні документи, кредитні організації погрожують заблокувати рахунок або вклад.

Подібні дії банки виправдовують “антивідмивним законом”. Правда, за цим законом, блокуватися і перевірятися можуть рахунку тільки за підозрілих операцій понад 600 тисяч рублів.

Перелік документів, необхідний для розблокування рахунку, є індивідуальним для кожного випадку. Так, можуть знадобитися договори про надання послуг або документи дарування. Якщо клієнт не згоден з діями банку, він може звернутися в спецкомісію з представників ЦБ і Росфінмоніторингу або в суд.

Банки з топ-30, опитані «Вістями», підтвердили, що постійно проводять моніторинг операцій клієнтів на предмет відповідності законодавству про відмивання коштів та легалізації злочинних доходів. Аналіз відбувається незалежно від суми грошей, зазначили в Альфа-банку. У ВТБ розповіли, що в процесі моніторингу враховується ряд факторів, серед них — загальний портфель клієнта, попередні операції, історія взаємодії з банком, профіль контрагента.

Експерти видання відзначають, що в останні кілька років випадки блокування рахунків стали масовими. Причина тому — непродуманість вимог Росфінмоніторингу і Центрального банку, які дозволяють блокувати всі підозрілі операції без достатніх підстав. На їхню думку, банки бояться не виконати рекомендації регулюючих органів і іноді підходять до цього дуже старанно — з перегинами.