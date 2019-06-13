Ловлять прямо на вулицях: у Києві знову почалися облави на призовників

У Києві знову почалися облави на призовників. Поліцейські зупиняють молодих людей на вулиці під будь-яким приводом.

Потім хлопців садять в автомобіль і відвозять спочатку у військкомат, а потім на розподільчий пункт у Дарницькому районі.

За словами адвоката Олександра Щербини, зараз в Дарницькому пункті перебуває близько ста осіб, які утримуються в нелюдських умовах.

Затримали на зупинці

«Двох моїх підзахисних взяли на зупинці громадського транспорту. До одного з них підійшли поліцейські і сказали, що він схожий на наркомана, сказали, що проведуть поверхневий огляд. Потім посадили в машину і відвезли у військкомат, далі на розподільчий пункт», – розповів Щербина.

Обидва підзахисних знаходяться на обліку не в столиці, а в інших містах.

«Один з Луганської області, другий з Кам’янського. Там вони проходили медкомісію і стоять на обліку. П’яту добу люди утримуються там у нелюдських умовах. До мене звернулися батьки, в середу, 12 червня, було засідання суду і суддя прийняв рішення доставити затриманих у четвер на засідання. Тому що військкомат їх звідти не випускає», – розповідає Щербина.

Передали список ухильників в поліцію?

У Київському військкоматі нам сказали, що подали в поліцію список майже на 30 тисяч призовників, які не з’явилися у військкомати, ухиляються від служби в ЗСУ.

«У нас зараз йде призовна компанія, ви ж знаєте. Ми передали в поліцію список тих, хто не з’явився за повістками. За це передбачена кримінальна відповідальність. Тепер поліція може будь-кого, хто потрапив у їх поле зору, наприклад, за порушення правил дорожнього руху або ще щось- перевірити, чи немає його в цьому списку. Якщо є, то його відправляють у районний комісаріат», – сказав заступник начальника Київського військкомату Ігор Слюсаренко.

Проте в поліції Києва списку у 30 тисяч ухильників нічого не чули. «У мене такої інформації немає. Поліція має право затримати людину, тільки якщо він ухиляється від служби і проти нього вже відкрито провадження, і він перебуває в розшуку», – наголосила в розмові з нами речник столичної поліції Оксана Блищик.

Відкрити справу не так просто

Адвокат Олександр Щербина також говорить, що відкрити справу за ухилення від служби і оголосити в розшук людину не так просто.

«Військкомат повинен показати корінці від повісток, які були особисто вручені призовнику. Тільки вони доводять, що він не був і ухилявся. Далі військкомат повинен звернутися до слідчого судді надати докази, що цей молодий чоловік злісно ухиляється від служби. Тоді суддя приймає рішення про оголошення особи в розшук. Це не така проста процедура», – говорить адвокат.

До того ж, якщо ухильників був спійманий на вулиці, то суд зобов’язаний обрати йому запобіжний захід, а також має початися слідство. І ніхто не має право везти його в пункт збору.

Вигадали новий спосіб видурювання призовників?

«Зараз поліція застосовує такий метод. Вони шлють порядку людям і запрошують їх прийти у відділок нібито для дачі пояснень по такому-то справі. Але в порядку навіть не зазначено в якості кого по справі проходить молодий чоловік – свідок, потерпілий, підозрюваний. Тобто просто їх заманюють, щоб передати у військкомат», – стверджує Щербина.

Юрист звертає увагу, якщо з вами сталося подібне, до вас на вулиці підійшли поліцейські, представники військкомату, то вимагайте складання протоколу прямо на місці. Не погоджуйтеся їхати у відділок. Також вимагайте адвоката, вам зобов’язані надати безкоштовного захисника тут же на місці.

Нічні облави минулого призову

Якщо вас все-таки привезли на пункт збору або у військкомат, зв’язуйтеся з рідними, просіть допомоги. Викликайте поліцію «102», фіксуйте, що вас незаконно утримують і не дозволяють скористатися адвокатом.