Пентагон — найбільший джерело викиду парникових газів

Більше десяти років вчені і аналітики в галузі безпеки попереджають, що глобальне потепління є потенційною проблемою для національної безпеки різних країн.

Вони прогнозують, що наслідки глобального потепління — підвищення рівня морів, сильні шторми, голод і обмежений доступ до прісної води — можуть зробити регіони світу політично нестабільними і викликати масову міграцію та кризи біженців. Інші навіть турбуються, що можуть розпочатися «кліматичні війни».

Тим не менш, значний внесок військових США у зміну клімату отримав мало уваги. Хоча міністерство оборони значно скоротило споживання викопного палива з початку 2000-х років, воно залишається найбільшим у світі споживачем нафти і, як наслідок, одним з найбільших у світі джерел викидів парникових газів.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Скільки викидів на рахунку у Пентагону?

На першому місці по викиду парникових газів стоїть Китай, відразу за яким слідують Сполучені Штати. У 2017 році викиди парникових газів Пентагону склали понад 59 мільйонів тонн в еквіваленті вуглекислого газу. Якби Пентагон був державою, то він зайняв би 55 місце в рейтингу країн світу за обсягом викидів парникових газів, обігнавши Португалії, Швеції або Данії.

Найбільшими джерелами військових викидів є будівлі і паливо. Міністерство оборони обслуговує понад 560 000 будівель приблизно на 500 внутрішніх і закордонних військових об’єктах, на частку яких припадає близько 40% викидів парникових газів. Інше відбувається від військових операцій.

Наприклад, у 2016 році Пентагон використовував близько 86 мільйонів барелів палива для оперативних цілей. Одна місія споживає величезну кількість палива. У січні 2017 року два бомбардувальника B-2B і 15 літаків-заправників пролетіли понад 20 тисяч кілометрів від авіабази Вайтман в Лівії, і випустили близько 1000 тонн парникових газів.

Загалом з 2001 по 2017 рік Міністерство оборони, включаючи всі сфери обслуговування, справило 1,2 мільярда тонн парникових газів. Це еквівалентно водінню 255 мільйонів пасажирських транспортних засобів за рік.

За матеріалами Live Science

Читайте також:

Частота природних катаклізмів подвоїться через бездіяльність політиків

В Італії відкрили завод з відкачування вуглекислого газу з атмосфери

Побудована перша в світі газова електростанція з нульовими викидами CO2