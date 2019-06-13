Головний рабин Києва поскаржився в поліцію із-за будівництва буддистського храму в ботсаду

Новий скандал на релігійному грунті розгорівся вчора в Києві з приводу будівництва копії ступи буддистського храму Боробудур, яке затіяли представники посольства Індонезії в районі вулиці Тимірязєвської в Центральному ботанічному саду Києва.

Як ми дізналися з власних джерел у правоохоронних органах, учора увечері в поліцію звернувся головний рабин Києва Моше Реувен Асман і попросив надіслати слідчо-оперативну групу для фіксації незаконного будівництва на території старого єврейського кладовища у ботсаду.

На думку Асмана, індонезійці зібралися спорудити свій храм-ступу — копію знаменитого Боробудура прямо на кістках. Там де розташований старовинний єврейський некрополь.

Прибула в середу ввечері в ботсад поліція дійсно виявила на заповідній території сліди будівництва, деяку будівельну техніку, побудований фундамент і будівельні матеріали. Жодних представників забудовника або працівників зазначеного будівництва застати не вдалося. Ймовірно про приїзд поліції їх попередили заздалегідь.

Зараз правоохоронці з’ясовують, чи дійсно у забудовника є всі дозвільні документи на спорудження помпезного буддійського храмового комплексу.

Як відомо, справжній Боробудур — це найбільший у світі буддійський храм, розташований на острові Ява. На сьогодні він вважається однією з самих розкручених туристичних визначних пам’яток в світі і символом держави Індонезія.