Рожкової заборонили працювати в НБУ: скандальний суд «відзначився» новим рішенням

Національний банк України повідомив про нову спробу заборонити першому заступнику голови Катерині Рожкової виконувати посадові обов’язки через Баришівський районний суд.

«У Національний банк надійшов лист від фізичної особи, зі змісту якого випливає, що 11 червня Баришівський районний суд Київської області нібито прийняв рішення про заборону Катерині Рожкової брати участь у засіданнях правління та виконувати покладені на неї посадові обов’язки», – повідомили представники НБУ, передає «Інтерфакс-Україна».

Днем раніше, відповідний суд виніс інше скандальне рішення про зупинення ліцензії авіакомпанії SkyUp Airlines.

При цьому регулятор зазначив, що ініціали цієї фізособи збігаються з ініціалами одного з передбачуваних учасників судової справи, проте в Єдиному держреєстрі судових рішень таке визначення відсутнє.