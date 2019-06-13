“Могли згоріти живцем!” Українець героїчно врятував постраждалих у страшній аварії в Польщі

Український водій у Польщі врятував трьох осіб із вогняної пастки, в якій вони опинилися в результаті ДТП.

Як передає polsatnews.pl, аварія трапилася 9 червня біля міста Щецин на автомагістралі A6. Андрій (прізвище водія невідоме – ред.) їхав прямо за вантажівкою, яка врізалася в автомобілі, що стояли в заторі. Після зіткнення почалося загоряння. Українець зупинився і почав гасити авто і рятувати постраждалих.

Повідомляється також, що одна з врятованих назвала вчинок українця подарунком від бога, а польські ЗМІ назвали чоловіка справжнім героєм. “Андрій витягнув мене через вікно, я не могла вийти”, – розповіла ще одна з потерпілих.

“Пишаємося! Український водій вантажівки врятував пасажирів, які могли згоріти заживо у своїх автомобілях під час масштабної аварії, що трапилася в Польщі поблизу міста Щецин”, – відреагували на сторінці Публічної дипломатії України від МЗС у Facebook.

Всього учасниками аварії стали сім автомобілів. Постраждали 16 осіб, шестеро з яких загинули. Ще чотирьох доставили в лікарню, решті надали допомогу на місці.