У берегов ОАЭ ракета ударила в нефтяной танкер

У берегов Эль-Фуджайры в Объединенных Арабских Эмиратах торпеда попала в норвежский нефтяной танкер, который принадлежит компании Frontline, сообщила газета Tradewinds и Al Mayadeen в четверг со ссылкой свои источники.

Отмечается, что сейчас в Оманском заливе горят два нефтяных танкера.

Одновременно четыре источника сообщили, что два танкера эвакуированы после инцидента. Экипаж суден в безопасности.

13 мая возле ОАЭ напали на нефтяные танкеры Саудовской Аравии. Саудиты считают, что нападение “представляет серьезную угрозу безопасности морского судоходства”.

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