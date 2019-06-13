Путін заявив про «неминучість» відновлення відносин Росії і України

Президент Росії Володимир Путін заявив про «неминучість» відновлення відносин з Україною. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Мир».

«Неминуче, що ми відновимо наші відносини, не може такого бути між частинами одного й того ж народу або між двома братніми народами, як би не складалися наші відносини з елітами», — заявив російський лідер.

Також він висловив надію, що нове керівництво України «почувається вільно, покладаючись на довіру, яке було надано народом України». «Думаю, він зможе діяти енергійно і в напрямку відновлення відносин між Україною і Росією, і у вирішенні проблем всередині країни», — сказав Путін.

Нагадаємо, комедійний актор і продюсер Володимир Зеленський вступив на посаду президента України 20 травня.

Відносини між країнами загострилися в 2014 році, коли Росія на підставі референдуму визнала Крим своєю територією, а Україна вважала, що півострів окупований.