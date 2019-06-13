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Кийки знову гуляють по спинах і головах

13.06.2019

Дубинки вновь гуляют по спинам и головам

Ну, ось і все встало на свої місця. Косяком йдуть повідомлення про затриманих в саду Ермітаж, в тому числі журналістів.

Скрутили мого колегу Дмитра Борко. Він пише, що на його очах в автозак сунули мінімум ще двох фоторепортерів.

Навіть дивно, що ще вчора треба було комусь пояснювати, що звільненням Голунова проблема ментовського свавілля не вичерпується, так само як і взагалі проблема взаємини влади і суспільства в Росії.

Кийки знову гуляють по спинах і головах громадян. І журналістів відловлюють з азартом дрібного реваншу.

Що і потрібно було довести.

Хоча цього зовсім і не потрібно доводити. І без того все зрозуміло.

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