Ну, ось і все встало на свої місця. Косяком йдуть повідомлення про затриманих в саду Ермітаж, в тому числі журналістів.

Скрутили мого колегу Дмитра Борко. Він пише, що на його очах в автозак сунули мінімум ще двох фоторепортерів.

Навіть дивно, що ще вчора треба було комусь пояснювати, що звільненням Голунова проблема ментовського свавілля не вичерпується, так само як і взагалі проблема взаємини влади і суспільства в Росії.

Кийки знову гуляють по спинах і головах громадян. І журналістів відловлюють з азартом дрібного реваншу.

Що і потрібно було довести.

Хоча цього зовсім і не потрібно доводити. І без того все зрозуміло.