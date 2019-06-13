Україна – філія пекла

Не пройшло і місяця після вступу Володимира Зеленського на пост України, а багато хто вже незадоволені. Громадськість навіть створювала петицію, в якій закликала Зеленського зняти з себе повноваження. На думку багатьох депутатів, на ділі у глави України немає підтримки 73% виборців. Ці люди голосували не за Зеленського, а проти чинної влади.

Сьогодні депутат Верховної Ради Вадим Рабинович заявив, що Зеленський веде Україну не до світанку, а до катастрофи. Мова йде, зокрема, про позицію президента з Донбасу. Рабинович зазначив, що Зеленський не виконує своїх передвиборчих обіцянок і ніяк не сприяє мирному врегулюванню конфлікту.

Сам же глава України, у свою чергу, заявляв, що на дипломатичному рівні він постарається досягти миру на Донбасі, тоді як ЗСУ будуть реагувати на ситуації, не виключаючи «жорстких» відповідей.

Депутат зробив акцент на тому, що Україні ні в якому разі не можна прагнути до розриву відносин, інакше країна «потоне» в кризі. Рабинович також зауважив, що Зеленському навряд чи вдасться щось змінити в країні, особливо за допомогою людей, які його оточують.

Раніше Зеленський збирався винести питання відносин з Росією на всенародний референдум, але пізніше відмовився від цієї ідеї. Російський лідер Володимир Путін до діалогу з Україною готовий, проте він підкреслював, що пропозицій провести переговори йому не надходило.