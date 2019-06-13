У ДБР завели кримінальну справу на екс-главу КСУ Шевчука

Шевчуку закидають зловживання службовими повноваженнями

Про це повідомила прес-секретар Госбюро Анжеліка Іванова, передає Фокус,

“Слідчі ДБР почали кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем колишнім головою Конституційного Суду”, – розповіла вона.

Також прес-секретар Госбюро розслідувань додала, що справа була порушена після звернення нардепа, в якому говорилося, що колишній глава КС, Шевчук незаконно призначив собі позаштатних радників, що призвело до зайвих бюджетних витрат.

Слідчі перевіряють дії Шевчука на ознаки кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК.

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