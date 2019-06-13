Майк Тайсон рассказал, как застал экс-супругу в постели с Бредом Питтом

Многократный чемпион мира по боксу Майк Тайсон потряс поклонников историей, которая произошла в его личной жизни.

Боксер выпустил свои мемуары под названием Undisputed Truth (“Бесспорная правда”). В книге звезда бокса откровенно рассказал, как в собственном доме застал экс-жену Робин Гивенс в постели с актером Брэдом Питтом, пишет ТСН со ссылкой на Hollywood Life.

Ситуация произошла в 80-х. Тогда Тайсон находился в стадии развода с Гивенс и пытался спасти их брак.

Тайсон с экс-супругой

“В этот день он меня нокаутировал. Брэд был ловчее меня … Я был очень злой! Если бы вы видели его лицо, когда он увидел меня …”, – написал Тайсон и добавил, что первыми словам Питта, когда он увидел Майка, были: “Только не надо меня бить, прошу, не бей меня …”.

Далее, утверждает боксер, роман Брэда и Робин не завершился, мол, и после его развода с женой он видел ее с Питтом.

Робин Гивенс и Брэд Питт

Интересно, что сама Робин Гивенс инцидент полностью отрицает, правда, отношения с Питтом – нет.

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