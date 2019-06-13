Померла відома голлівудська актриса

Дворазова номінантка на “Оскар” померла в машині “швидкої допомоги” в Нью – Йорку.

Як повідомляє НАРОДНА ПРАВДА з посиланням на The Mirror, американська актриса Сільвія Майлз померла у віці 94 років в Нью-Йорку. Це сталося по дорозі в лікарню в машині «швидкої допомоги», яку викликали, коли жінка відчула себе погано. Причини смерті встановлюються.

Сільвія Майлз двічі номінувалася на премію «Оскар» — за ролі у фільмах «Опівнічний ковбой» і «Прощавай, моя красуня». Роль домовласниці Кас в «Опівнічному ковбої» (головні ролі в цій стрічці 1969 року зіграли Джон Войт і Дастін Хоффман) зайняла всього шість хвилин екранного часу. Однак після неї Сільвія буквально прокинулася знаменитою.

Актриса відома також за фільмами «Зло під сонцем», «Уолл-стріт», «Критичний стан», серіалом «Секс у великому місті».