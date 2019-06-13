Частина нерухомості Коломойського і Боголюбова в Клівленді прийшла в занепад і розпродана

Велика частина комерційної нерухомості в американському Клівленді, яку купили українські бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, занепала і була розпродана в останні роки.

Перелік будинків та підприємств, які вони купили в США, є в позовній заяві Приватбанку в Канцелярський суд штату Делавер. Банк звинувачує колишніх власників у відмиванні $622,8 млн. Згідно з позовом, одна з підконтрольних екс-акціонерам Приватбанку компаній, Optima Ventures, стала найбільшим власником комерційної нерухомості в Клівленді. Вона контролювала 2,8 млн квадратних футів нерухомості в центрі міста.

Підконтрольні Коломойському і Боголюбову компанії в різний час купили в місті будівлі One Cleveland Center, 55 Public Square, Huntington Building, AECOM/Penton Media Building і Crowne Plaza Building.

В останні роки Optima розпродувала активи в Клівленді, більшість з яких прийшло в занепад. Рівень вакантності підвищився.

Наприклад, будівля AECOM, яке компанія Optima 1300, LLC купила в 2010 році за $46,5 млн, було продано минулого літа компанії Rugby Realty за $38 млн. На момент покупки 2010 року вакантність складала 10%, на момент продажу — 43%. Крім того, будівля потребувала серйозного ремонту.

«Ми повністю відремонтуємо лобі, щоб воно відповідало 21-го століття і не виглядало як з 80-х», — сказав під час покупки президент Rugby Realty Роберт Эйдс.

Будівля 55 Public Square, куплене в 2008 році за $34 млн фірмою Optima 55 Public Square, LLC, також знаходиться в поганому стані. В минулому році його хотіла купити компанія K&D development, але передумала.