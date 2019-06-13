Пушилин анонсував підвищення пенсій і зарплат» в ОРДО: названі цифри

Ватажки ОРДО пообіцяли забезпечити значне підвищення до 2020 року «пенсій і зарплат бюджетників та держслужбовців». Про це сьогодні заявив ватажок «ДНР» Денис Пушилин.

Він зазначив:

«У бюджетній сфері та на державній службі республіки з 1 липня 2019 року заплановано підвищення зарплат на 35 відсотків, пенсії тоді ж планується збільшити на 25 відсотків».

За словами Пушилин, планується підвищення зарплат деяких категорій працівників силових структур, соцдопомоги, страхових виплат». Він додав:

«Додаткове підвищення зарплат держслужбовців і бюджетників і пенсій заплановано з січня 2020 року. Зарплати зростуть на 35 відсотків, тобто загальне підвищення в порівнянні з поточним моментом складе 70 відсотків. Пенсії з початку наступного року будуть збільшені на 27 відсотків — загальний їх зростання порівняно з поточним рівнем досягне 52 відсотків».