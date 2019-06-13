Україна і Польща спільно розроблять космічну ракету

ДП «Конструкторське бюро «Південне» імені Янгеля веде переговори з Польщею про співпрацю у створенні нової європейської ракети-носія легкого класу.

Про це агентству «Інтерфакс-Україна» повідомив генеральний директор КБ Олександр Дегтярьов. Нагадаємо, на грудень 2019 року в США запланований запуск першої приватної українсько-американської космічної ракети.

Він уточнив, що мова йде про співпрацю в галузі створення ракет малого класу, які користуються попитом на світовому ринку пускових послуг.

Також він зазначив, що в цьому питанні Україна заручилася «теоретичної» підтримкою ЕЅА (Європейське космічне агентство) і очікують, що після приєднання України до країн-учасників агентства частка експорту космічних послуг в ЄС суттєво зросте (за підсумками 2018 року частка експорту КБ «Південне» в інтересах країн ЄС склав близько 10%).