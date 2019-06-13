В Японії машина протаранила групу дітей

Автомобіль, за кермом якого була жінка похилого віку, врізався в групу дітей в Японії, госпіталізовано як мінімум двоє, передає УНН

Інцидент стався близько 10.00 за місцевим часом (4.00 за Києвом) в місті Нісіномія префектури Хего. За даними місцевої поліції, автомобіль врізався в колону дітей, які йшли по тротуару в супроводі вихователя. Щонайменше дві дівчинки п’яти і шести років госпіталізовані. Про тяжкість їх травм інформації поки не надходило.

Поліція затримала водія автомобіля — 69-річну жінку. Ведеться розслідування обставин ДТП.