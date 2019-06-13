За 3 місяці на Донбасі загинуло 33 українських військових

З початку дії останнього на цей час перемир’я на Донбасі загинуло 33 українських військовослужбовців, ще 165 отримали поранення. Про це повідомляє місія України при міжнародних організаціях у Відні

“За 3 місяці з початку дії останнього на цей час перемир’я на Донбасі (8 березня), 33 українських військових загинуло і 165 було поранено. Це найвища ціна, яку сплачують за захист власної країни від російської агресії”, — зазначили у місії.

Як повідомлялося, згідно з доповіддю щодо ситуації з правами людини в Україні у період з 16 лютого по 15 травня, яку оприлюднило сьогодні Управління ООН з прав людини, збройний конфлікт на сході України забрав життя 10 цивільних осіб.