17 абітурієнтів на ЗНО з української мови отримали 200 балів

Експерти оприлюднили перші результати з трьох предметів.

Поки частина українських абітурієнтів сьогодні ще здають хімію — останній з тестів — експерти Українського центру оцінювання якості освіти вже визначили прохідний поріг з української мови та літератури, повідомляє ТСН, передає Zrada.today

Поріг тестових балів з української мови та літератури залишився такий як і в минулому році – 23. І це стало причиною, що 15.8% абітурієнтів, які писали обов’язкові тести, їх не пройшли. Тобто для 53 613 випускників з майже 340 тисяч, які писали тести, вступна кампанія цього року закінчується, адже без цього результату ні в один ВНЗ не візьмуть.

Всього 200 балів з 200 можливих отримали з української мови всього 17 абітурієнтів.

Поріг для математики також залишився на торішньому рівні – 11. Тому тести з цього предмета із 155 319 абітурієнтів не здали 18.17% – тобто 28 215 випускників. Правда відмінників з математики значно більше, ніж з української, аж 98.

А ось з фізики 200 балів не отримав ніхто. Можливо, це пов’язано з тим, що в цьому році експерти підняли поріг до 13 балів. Загалом тести з фізики писали 21407, а ось не пройшли їх 3204 абітурієнти, що складає 14.97%.

Експертна комісія почала перекладати тестові бали в рейтингові, тому обіцяють, що до завтрашнього ранку всі абітурієнти матимуть результати на своїх сторінках.

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