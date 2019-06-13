Креативні скульптури з волосся від африканської художниці

Кожній дівчині знайоме почуття, коли засинаєш з мокрими волоссям, а вранці прокидаєшся з зразком нестандартного сучасного мистецтва на голові. Ми намагаємося вкласти всю цю красу і руйнуємо шедевр, в той час як молода художниця з Африки робить все навпаки. Дивіться у нашому матеріалі, як креативна красуня перетворює свою зачіску в витвір мистецтва.



Молода художниця широкого профілю Летиція Кай (Laetitia Ky) використовує власні волосся для втілення креативних ідей. 22-річна мешканка Кот-Д’івуар створює на своїй голові справжні шедеври. У темношкірої красуні 167 000 передплатників у Инстаграме, і всі вони з захопленням стежать за творчістю Летиції. Дівчина каже, що за допомогою творчості звертається до людей з посилом любові, толерантності, рівності та вільного вираження свого ставлення до політики і соціальних проблем. На кожну скульптуру з волосся художниця витрачає від 20 хвилин до двох годин, використовуючи нарощені пасма, шпильки, дріт, нитки та інші декоративні елементи.



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