Загадкове напад: танкери в Оманській затоці атакували торпедами

Два нафтоналивних судна зазнали нападу в Оманській затоці, передає іранський телеканал Press TV.

За даними журналістів, в районі місцезнаходження суден чутні звуки вибухів. Морські гавані Оману і Пакистану отримали сигнали лиха від екіпажів атакованих танкерів.

Пізніше стало відомо, що екіпаж двох танкерів, на які здійснено напад в Оманській затоці, евакуювали. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на чотири торгові джерела і джерела на кораблі. Іран спаса 44 моряка з атакованих танкерів, доставивши їх на свою територію, повідомили в агентстві IRNA.

Танкери були ідентифіковані як Front Altair під прапором Маршаллових островів і танкер Kokuka Courageous, який ходить під прапором Панами. Обидва танкера були евакуйовані, екіпаж знаходиться в безпеці.

Також представник сінгапурської компанії-оператора судна Kokuka Courageous BSM Ship Management повідомив, що корпус судна був пошкоджений з правого борту, 21 член екіпажу покинув танкер після інциденту. Один член екіпажу отримав легкі поранення, йому була надана перша допомога.

«Kokuka Courageous залишається в даному районі і не наражається на небезпеку затоплення. Вантаж з метанолом на борту в цілості», – зазначив представник компанії.

Пізніше тайванська державна енергетична компанія CPC повідомила, що в зафрахтований фірмою танкер Front Altair, який доставляв паливо з Близького Сходу, «ймовірно, потрапила торпеда».

Один з керівників компанії У Ифан сказав, що інцидент з нафтовим танкером Front Altair, який перевозив 75 тисяч тонн лигроина, стався близько чотирьох годин з часу GMT (7:00 за київським часом) в четвер. За його словами, усі члени екіпажу були врятовані.

Як зазначає агентство з посиланням на дані компанії Refinitiv Eikon, останній раз, коли було відомо місцезнаходження танкера, він знаходився недалеко від берегів Ірану в Оманській затоці. Вантаж він взяв у місті Рувайс в ОАЕ.

Раніше іранські і арабські ЗМІ повідомляли, що в Оманській затоці сталися два вибухи, було скоєно напад на два нафтові танкери. Організація «Морські торговельні операції Великобританії» (UKMTO) повідомила, що Великобританія та її партнери розслідують інцидент в Оманській затоці після інформації в ЗМІ про нападі на танкери.

Норвезька газета Verdens Gang з посиланням на свої джерела написала, що на танкерах можуть перебувати громадяни Росії. У МЗС РФ повідомили, що ця інформація зараз перевіряється.

У зв’язку з інцидентом вартість ф’ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в серпні 2019 року в ході торгів на біржі ICE в Лондоні зросла на 2,93%, до 61,73 долара за барель.

Нагадаємо, що це не перший випадок атак на танкери. МЗС ОАЕ 12 травня повідомив, що чотири торгові судна стали об’єктами саботажу у виключній економічній зоні держави. Атаці піддалися танкери Amjad і Al Marzoqah, які належали саудівської компанії Bahri, а також танкер під норвезьким прапором Andrea Victory і зареєстрований в еміратах танкер A. Michel. 24 травня Пентагон звинуватив Іран у причетності до атак на танкери, Тегеран це заперечує.