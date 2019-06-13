Названі лауреати туристичного «Оскара» 2019 року

Найпопулярнішим місцем відпочинку в цьому році став Лісабон, а в номінації «Краще туристичне напрямок Європи» всіх випередила Португалія.

У номінації «Провідне напрям міського туризму в Європі – 2019» знову переміг Санкт-Петербург. Місто на Неві обійшов Амстердама, Барселони і Парижа, які претендували на ці лаври.

Лідируючим пляжним напрямком назвали регіон Алгарве в Португалії, найкращим островом – португальську Мадейру, а провідним курортом – Forte Village на італійському острові Сардинія. Головним круїзним напрямком стала Венеція (де, до речі, недавно на цьому ґрунті піднявся шум), а кращою круїзної компанії Norwegian Cruise Line.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Кращим авіаційним брендом Європи визнали «Аерофлот». Російської авіакомпанії дісталися також призи за кращий бізнес-клас і кращі перельоти з Європи в Азію. Кращим аеропортом Європи став Міжнародний аеропорт Цюріха, а найкращою авіакомпанією – Turkish Airlines. Кращий лоукостер – Norwegian. Кращий регіональний авіаперевізник – іспанська Vueling Airlines.

Самою цікавою туристичною визначною пам’яткою Європи в 2019 році визнали Ірландський музей еміграції EPIC. У боротьбі за туристичний «Оскар» він обійшов грецький Акрополь, Букінгемський палац і навіть Ейфелеву вежу.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», названі найпопулярніші визначні пам’ятки світу.

За матеріалами 34travel.me

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