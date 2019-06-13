«Слава Україні!» Цимбалюк підірвав мережу відео з «б*ндеровцем» в центрі Москви

У мережі викликало ажіотаж відео журналіста Романа Цимбалюка, на якому чоловік в центрі Москви вигукує привітання «Слава Україні!».

Воно було випадково знято під час прямого включення українського кореспондента з акції проти арешту журналіста Івана Голунова. Яскравий ролик Цимбалюк опублікував на своїй сторінці в Facebook



«Героям слава! Це як раз той випадок, коли потрібно дивитися до кінця», – коротко написав в пості журналіст. Крім того, він додав, що був настільки вражений почутим, що навіть не одразу зрозумів відповісти чоловікові. За словами Цимбалюка, він не чекав такого повороту подій.

У коментарях користувачі висловили захоплення сміливим кроком росіянина. Виявилося, що це – Михайло Кирцер, відомий громадський активіст, волонтер і постійний учасник акцій протесту. На них він завжди приїжджає на велосипеді і в жовтому жилеті.

«А велосипедист-то, бандерівець! Героям слава!», «У велосипедиста були київські номери!», «Ні, був на евробляхах», «Роман, ви, там випадково не підгодовуєте їх нашим печивом?», «Особа Роману, коли почув від москвича в Москві «Слава Україні!», «Аж процесор подвіс від нежданчика», «Роман! На це можна дивитися вічно!», «Все ж мені радісно бачити таке вітання в Москві!» – активно пишуть люди під постом Цимбалюка.