Після атаки в Перській затоці затонув танкер, злетіли світові ціни на нафту

Іранське інформаційне агентство IRNA повідомило в четвер, що нафтовий танкер Front Altair, пошкоджений в результаті нападу в затоці Омана, затонув, передає УНН

Агентство новин Ісламської Республіки (IRNA) з посиланням на джерело повідомило, що іранські пошуково-рятувальні групи підібрали 44 моряка з Front Altair і з ще одного пошкодженого танкера.

Моряки були доставлені в іранський порт Яск, повідомляє IRNA.

Двадцять три члени екіпажу на Front Altair, танкері під прапором Маршаллових островів, що прямував з Катару на Тайвань, покинули судно, коли сталася пожежа приблизно в 25 милях від Яська.

Другим танкером був корабель під прапором Панами, який прямував з порту в Саудівській Аравії в напрямку Сінгапуру, коли в 28 милях від Яска спалахнула пожежа.

Двадцять один член команди покинула корабель і була підібрана іранськими пошуково-рятувальними командами, повідомляє IRNA.

Деяким членам екіпажу була надана медична допомога в Яску, повідомило іранське агентство Fars.

Ціни на нафту при цьому підскочили на 4% на світових ринках, торгуючи на рівні 62 доларів за барель, пише AP. Що стосується американської нафти, її ціна виросла на 1,5%.