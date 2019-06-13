На популярному турецькому курорті прогримів вибух: є жертви

В одній з приватних лікарень турецького курортного міста Анталія на півдні країни, на який раніше після тривалих злив обрушилася повінь, вранці 13 червня стався вибух.

Через те, що сталося одна людина загинула і ще троє отримали травми різної тяжкості.

Вибух прогримів в лікарні в районі Кемер о 09:30 за місцевим часом, який збігається з українським.

Джерелом вибуху, за попередніми даними, стала кліматична установка.

Правоохоронні органи Туреччини розслідують подію.

Відзначимо, що Анталія – найбільше турецьке місто, розташоване на Середземному морі.